Ди Каприо продаст свой особняк в Малибу за 10 млн долларов

Актер Леонардо Ди Каприо продаст свой особняк в Малибу. Цену он назначил в 10 миллионов долларов. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Актер приобрел дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами за 1,6 миллиона долларов в 1998 году.

С тех пор актер сделал в особняке ремонт. В нем есть роскошная кухня, светлые спальни с панорамными окнами. Также в доме есть терраса с видом на океан и лестница на пляж.

По данным СМИ, для себя Ди Каприо уже купил новый дом за 13,8 миллиона долларов.

Основным жилищем актера является комплекс из трех домов на четырех участках в Лос-Анджелесе.

Ранее премьера триллера «Соври мне правду» состоялась 9 сентября. Главные роли в картине исполнили актеры Павел Прилучный и Дарья Мельникова. По мнению критиков, картина стала одной из самых провокационных в России.

В преддверии выхода картины Прилучный и Мельникова посетили шоу «Вечерний Ургант». Там они рассказали о том, как проходил съемочный процесс. После выхода трейлера многие фанаты предположили, что между актерами могли вспыхнуть чувства, ведь такую страсть непросто изобразить на экране.