Ди Каприо продал особняк в Малибу за $10,3 млн

Актер Леонардо Ди Каприо продал свой особняк в Малибу. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Mansion Global.

Стоимость дома составила 10,3 миллиона долларов — 769,1 миллиона рублей.

Дом был построен в 1950 году. Он находится на берегу Тихого океана. Площадь дома составляет 162 квадратных метра. Там есть несколько террас, три спальни с раздвижными стеклянными окнами. Также в доме есть лестница на пляж.

Ди Каприо купил дом в 1998 году за 1,6 миллиона долларов. В 2016 году он уже пытался его продать, но тогда не вышло. После этого он сдавал дом за 25 тысяч долларов в месяц. Второй раз дом выставили на продажу в сентябре 2021 года.

Ранее музыкант Джастин Тимберлейк и его супруга, актриса Джессика Бил выставили на продажу особняк за 35 миллионов долларов. Дом располагается на Голливудских холмах. Тимберлейк приобрел его в 2022 году за 8,3 миллиона долларов. В особняке семь спален, спортзал, кинотеатр, отдельный гостевой домик на территории, теннисный корт и бассейн.