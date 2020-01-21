Ди Каприо придумал Питту странное прозвище

«Он называет меня „любовником“», — поделился артист.

Питт признался, что это прозвище немного смущает его, но он уже смирился с этим. Актер заметил, что большинство его коллег во время совместных съемок сближаются и начинают уважать друг друга. Сам же Питт называет Ди Каприо «LDC» по инициалам его имени и фамилии.