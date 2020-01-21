21 января 2020, 16:45
Ди Каприо придумал Питту странное прозвище
Американский актер Брэд Питт рассказал, что во время съемок «Однажды в… Голливуде» его партнер по фильму Леонардо Ди Каприо придумал ему странное прозвище. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
«Он называет меня „любовником“», — поделился артист.
Питт признался, что это прозвище немного смущает его, но он уже смирился с этим. Актер заметил, что большинство его коллег во время совместных съемок сближаются и начинают уважать друг друга. Сам же Питт называет Ди Каприо «LDC» по инициалам его имени и фамилии.