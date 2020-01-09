Девушку Илона Маска заподозрили в беременности

На опубликованном снимке исполнительница предстала обнаженной, а на ее животе можно увидеть силуэт младенца, якобы находящегося в утробе. Публикацию девушка не сопроводила никакой подписью, что только сильнее заставило поклонников задуматься о возможной беременности певицы.

Пользователи в комментариях задались вопросом о том, является ли фотография намеком на беременность, а некоторые сразу перешли к поздравлениям Граймс и Маска. Сама же певица пока никак не прокомментировала догадки поклонников и официально не подтвердила разговоры о своей беременности.

О том, что канадская певица Граймс встречается с основателем компании SpaceX Илоном Маском стало известно в мае 2018 года, когда пара вместе появилась на благотворительном мероприятии Met Gala в Нью-Йорке. В июне того же года Граймс в комментариях на странице Маска в Instagram поздравила его с днем рождения, назвав предпринимателя «мой демон» и сопроводив подпись смайликами в виде сердца.