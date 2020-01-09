    09 января 2020, 00:53

    Девушку Илона Маска заподозрили в беременности

    Валерия Шафирко

    Девушка предпринимателя и изобретателя Илона Маска — канадская певица Граймс (Grimes) спровоцировала разговоры о своей беременности, опубликовав новую фотографию в своем Instagram-аккаунте.

    На опубликованном снимке исполнительница предстала обнаженной, а на ее животе можно увидеть силуэт младенца, якобы находящегося в утробе. Публикацию девушка не сопроводила никакой подписью, что только сильнее заставило поклонников задуматься о возможной беременности певицы.

    Пользователи в комментариях задались вопросом о том, является ли фотография намеком на беременность, а некоторые сразу перешли к поздравлениям Граймс и Маска. Сама же певица пока никак не прокомментировала догадки поклонников и официально не подтвердила разговоры о своей беременности.

    О том, что канадская певица Граймс встречается с основателем компании SpaceX Илоном Маском стало известно в мае 2018 года, когда пара вместе появилась на благотворительном мероприятии Met Gala в Нью-Йорке. В июне того же года Граймс в комментариях на странице Маска в Instagram поздравила его с днем рождения, назвав предпринимателя «мой демон» и сопроводив подпись смайликами в виде сердца.