Девушки подрались в ночном клубе из-за вокалиста HammAli & Navai

Бакиров в компании с девушкой отправился в ночной клуб Sесrеt Rооms, снова открывшего свои двери для посетителей после того, как сняли ковидные ограничения. Несмотря на то, что музыкант был не один, многие дамы подавали ему знаки внимания. В какой-то момент его девушка, предположительно, устроила драку, не выдержав из-за ревности к одной из соперниц, которой и стала Степанковская.

Конфликт разгорелся прямо в клубе. Когда охранники вывели девушек из заведения, они продолжили драку на улице. Пострадавшей пришлось вызывать скорую.

«Я вызвала полицию и написала заявление о нападении. У меня царапины на лице, ушибы, синяки, сотрясение мозга и сильно болит мизинец на правой руке. Весь конфликт начался из-за ревности этой девушки», — рассказала Степанковская.

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