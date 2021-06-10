«Девушки фабричные» пожаловались на безденежье

Группе «Фабрика» в следующем году исполнится 20 лет, но девушки до сих пор дают концерты. Однако не всегда дела идут гладко — участницы группы рассказали для сайта kp.ru об отменах концертов и связанных с ними финансовых трудностях.

Сейчас «Фабрика» состоит из двух новых участниц — Валерии Девятовой и Марии Гончарук - и Ирины Тоневой — «фабрикантки» со стажем, которая пела еще в первом составе группы в 2002 году. В основном девушки выступают на корпоративах и мероприятиях, но после пандемии концертов стало меньше.

«Группа „Фабрика“ за эти месяцы стала каким-то запретным коллективом. Почему-то везде, где мы должны были выступать на Дни города, концерты отменили. При этом другие звезды благополучно выступают и собирают по 500 тысяч народу на площади! Но как только нас куда-то зовут, начинаются проблемы: сначала шоу под вопросом, а потом и вовсе не дают разрешения», — пожаловалась Гончарук.

За неимением живых концертов девушки попытались выступать онлайн, но это им не очень понравилось.

«Мы от них [онлайн-концертов] не получали такого удовольствия, как от живых выступлений. Да и дохода особо не получали», — рассказала Тонева.

Лето девушки проведут за работой — будут пытаться все же давать выступления, когда это возможно, написало «Утро.ру». К тому же на отпуск у них нет денег.

«Даже билеты не на что купить», — посетовали певицы.