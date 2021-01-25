«Девушка визжала сильно»: сосед рассказал, как комика Шаляпина нашли мертвым

Стендап-комика и актера Александра Шаляпина нашла мертвым его жена. На ее крик сбежались соседи, которые и вызвали скорую помощь и полицию.

Сосед актера услышал крики девушки, сообщает Life, и выбежал в подъезд. Вместе с ним выбежали и другие соседи.

«Она визжала прям так сильно», — сказал он изданию.

Мужчина пересекался с Александром Шаляпиным редко. Не видел его с ноября прошлого года. Стендап-комик всегда был спокоен и молчалив. С соседями он лишь здоровался.

Тело Александра Шаляпина нашли в ночь на 25 января в его квартире на Хорошевском шоссе. Комику был 41 год. Его жена рассказала, что на протяжении 20 лет он пытался вылечиться от алкоголизма и страдал от депрессии. Семь лет актер проходил лечение в одной из клиник Белгорода.

Александра Шаляпина зрители знают как стендап-комика и актера. Он участвовал в Stand Up Show (Comedy Club), был ведущим на радиостанции Maximum, а также снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Среди них — «Бумер-2», «Сваха», «Любовь как любовь», «Глухарь-2», «Карпов».