Девушка с камерой ворвалась на ковровую дорожку на премьере фильма Козловского

Актер Данила Козловский оказался в необычной ситуации. Фанатка на премьере фильма «Чернобыль» смогла пройти на ковровую дорожку. Она хотела сделать снимок с известным актером. Об этом рассказал ИА Nation News.

Премьера состоялась 13 апреля на концертной площадке «Октябрь». Козловский выступил в фильме не только в знакомом всем амплуа актера, но и стал режиссером картины.

Он довольно рано оказался на мероприятии и с удовольствием рассказывал про свою киноработу. Пресса с большим вниманием отнеслась к его появлению. Фанаты тоже проявляли большую активность, а одной из девушек удалось даже оказаться на ковровой дорожке. В этот момент она все снимала на видео.

«Здорово, подружка! Я тут пришла в кино, прикинь, нечаянно попала на премьеру Данилы Козловского. Он снял фильм, я вообще в шоке, я случайно залетела!» — сообщила девушка, записывая видео.

Актер сгладил ситуацию, улыбнувшись девушке и помахав ей в камеру рукой.