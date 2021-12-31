Девушка рассказала, что Хованский будет есть и пить в Новый год

Девушка блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова устроила предновогодний стрим в интернете. Ее спросили в том числе, что будет пить в Новый год освободившийся из СИЗО Юрий.

«А даже не знаю, может быть, вина чуть выпьет, если ему принесут», — ответила Нелюбова.

По ее словам, после освобождения из-под стражи он смотрит видео, которые ему накачали из Сети друзья. Блогер уже намерен возобновить ряд старых форматов и даже придумал сценарий фильма. Он уже успел поесть шавермы, обзор на которую раньше делал.

«От природы его жизнерадостный характер стал брать верх, оттаивает все, налаживается», — сказала Мария, отметив, что после заключения Хованский стал более серьезным.

Юрию Хованскому сменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Блогеру запретили не только выходить из дома с 18:00 до 10:00, но и приближаться менее чем на 300 метров к квартире на Пушкинской улице, где, согласно версии следствия, он спел злополучную песню про «Норд-Ост». Хованскому также запретили пользоваться интернетом.