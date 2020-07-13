13 июля 2020, 23:57
Девушка поцарапала машину Меладзе, но оригинально извинилась
Девушка, совершив неудачный маневр, поцарапала машину российского певца Валерия Меладзе. Но извинилась так, что артист ее простил.
Об оригинальном оправдании виновницы ДТП сообщил сам Меладзе в своем Instagram.
«Сегодня одна неопытная участница дорожного движения слегка зацепила мою машину. Опубликовала в Instagram оригинальное чистосердечное признание. Конечно, я ее простил», — написал артист.
За то, что она испортила его машину, девушка пообещала скачать все песни певца в iTunes (медиаплеер для воспроизведения музыки и фильмов, разработанный компанией Apple — прим. ред.). Она рассказала, что всегда слушает песни Меладзе и очень любит его творчество.