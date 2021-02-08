Девушка покойного солиста «Иванушек» забаррикадировалась в его квартире

Гражданская жена покойного экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева Александра Куцевол забаррикадировалась в его квартире. Жилое помещение после смерти певца принадлежит его другу и племяннице.

Продюсер Олеся Сазыкина боится, что девушка получит срок за отказ съезжать из квартиры, и просит помочь возлюбленной Яковлева. Об этом она сообщила Пятому каналу.

«Саша сидит в бункере, в квартире у Яковлева. Не выходит, даже когда приходят судебные приставы. Она их выгоняет, хотя по закону вообще там на птичьих правах. По-женски ее очень жалко. Саша 24 часа в сутки была с Олегом, а Олег с ней некрасиво поступил. Он ее уничтожил как личность, как женщину. Он взял и просто все свое наследство переписал Радову и своей племяннице», — сказала Сазыкина.

Она отметила, что Куцевал с момента смерти музыканта пытается узаконить свое пребывание в квартире. Она отчаянно оформляет какие-то документы, чтобы доказать, что была Яковлеву настоящей женой. Решить ситуацию Сазыкина предлагает звездам шоу-бизнеса коллективно.

«Чтобы Сашу не посадили, купите ей квартиру, чтобы она начала нормально нормально жить, потому что сейчас происходит травля. Она реально получит срок. Это общее мнение, что Олег некрасиво поступил с Сашей. Это общее мнение, кроме стороны племянницы», — добавила она.

Олег Яковлев, бывший участник группы «Иванушки International», умер в июне 2017 года, после того как ему диагностировали двустороннюю пневмонию легких. Свою квартиру стоимостью 20 миллионов он оставил своему другу и племяннице.