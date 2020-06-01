01 июня 2020, 19:38
Девушка Илона Маска продает часть души
Клэр Буше, девушка Илона Маска, художника и певица, более известная, как Граймс, выставила часть своей души на продажу. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
Граймс совместно с юристом составила договор о продаже части своей души. Но так как девушка Маска не хочет, чтобы ее часть принадлежала кому-то другому, она назначила за нее достаточно высокую цену — 10 миллионов долларов.
Данное произведение художница выставила на аукционе. Там также представлены и другие ее работы.
Цель такого искусства — показать, что художник отдает часть своей души вместе со своими работами.