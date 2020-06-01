Девушка Илона Маска продает часть души

Граймс совместно с юристом составила договор о продаже части своей души. Но так как девушка Маска не хочет, чтобы ее часть принадлежала кому-то другому, она назначила за нее достаточно высокую цену — 10 миллионов долларов.

Данное произведение художница выставила на аукционе. Там также представлены и другие ее работы.

Цель такого искусства — показать, что художник отдает часть своей души вместе со своими работами.