Девочка из России вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров мира

Американский журнал Fоrbеs включил в десятку самых высокооплачиваемых блогеров мира семилетнюю Настю из России. Девочка, вместе с семьей эмигрировавшая из страны, за прошлый год заработала 28 миллионов долларов (около 2,1 миллиарда рублей). Она заняла шестую строчку рейтинга, сообщили на сайте издания.

Маленькая блогерша привлекла на свой YоuТubе-канал Like Nastya, где она рассказывает о событиях в своей жизни, более 87,5 миллиона подписчиков.

При оценке той суммы, которую Настя заработала за 2021 год, Forbes также учел сделку с компанией Spotter, которой она продала права на свои старые видео с YouTube, сохранив за собой права на любые новые видео, которые она опубликует в дальнейшем. Долю заработка составили и другие различные проекты, включая выпуск линейки товаров и NFT.

Самыми популярными на канале девочки в 2021 году стали видео с украшением кексов на Хэллоуин и видео о том, как она проводит время со своими лучшими друзьями.

В 2020 году Настя заняла в рейтинге топовых блогеров по версии Forbes седьмое место.