Дэвид Теннант вернется в сериал «Доктор Кто»

Шотландский актер Дэвид Теннант вернется к роли Десятого Доктора. Он появится в эпизоде, который выйдет к 60-летию культового сериала «Доктор Кто».

«Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт вернутся в „Доктор Кто“. В настоящее время пара снимается для 60-летия научно-фантастического шоу», — написала BBC.

Британская актриса известна зрителям по роли Донны — спутницы Десятого Доктора. Пока сценаристы не раскрывают детали юбилейной серии.

«Может быть, это пропущенная история. Или параллельный мир. Или сон, или трюк, или флешбэк. Единственное, что я могу подтвердить, — что это будет изумительно. Две наши великие звезды вернутся для величайшей битвы», — отметил шоураннер Расселл Т. Дэвис.

Поклонники сериала увидят Теннанта и Тейт вместе с новым Доктором. Стать главным героем согласился Шути Гатва, получивший широкую известность после исполнения роли Эрика Эфионга в телесериале Netflix «Половое воспитание».

Выход нового эпизода намечен на ноябрь 2023 года. Кто стал режиссером пока неизвестно. Ранее на сотрудничество намекал Эдгар Райт.