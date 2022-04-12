Дэвид и Виктория Бекхэм подарили старшему сыну винтажный Jaguar на свадьбу

Старший сын четы Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин сыграл свадьбу с актрисой Николь Пельтц. В честь праздника родители подарили своему сыну полностью отреставрированный электрокар Jaguar XK140 1954 года. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Daily Mail.

Британский футболист Дэвид Бекхэм в июне 2021 года начал инвестировать средства в компанию Lunaz. Организация занимается превращением классических машин в электромобили. Именно эта компания и создала автомобиль, который вручили Бруклину в честь бракосочетания.

В реставрации автомобиля приняли участие около 120 мастеров. На работу пришлось потратить более тысячи часов. За такой эксклюзивный подарок футболисту пришлось отдать 500 тысяч долларов. В переводе на российские рубли стоимость автомобиля составляет около 37,4 миллиона.

При этом немалые деньги пришлось вложить и в само мероприятие. По данным журналистов, семья Бекхэм отдала за него 300 миллионов рублей. В качестве наряда на свадьбу невеста выбрала платье от Valentino из коллекции Haute Couture.