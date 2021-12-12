Дэвид Бекхэм стал шафером на свадьбе своего 73-летнего отца

Отец футболиста Дэвида Бекхэма Тэд женился на адвокате-миллионерше Хилари Мередит. Спортсмен не только отпраздновал свадьбу родителя, но и выступил на праздничном мероприятии в роли шафера.

Когда 73-летний Тэд решил сыграть свадьбу со своей новой избранницей, футболист одобрил его выбор. Возлюбленной Бекхэма-старшего стала 62-летняя активистка и адвокат Хилари Мередит. Для них обоих этот брак стал вторым в жизни. Свадебная церемония прошла в Лондоне.

Пара не стала проводить пышное торжество, сделав выбор в пользу скромного праздника в кругу семьи и друзей. Дэвид Бекхэм выбрал для мероприятия костюм с цветком. Он, согласно традициям, подал отцу и его возлюбленной кольца, а также обратился к молодоженам с речью.

«Это было очень маленькое личное торжество только с родными и близкими друзьями, включая Дэвида, Викторию и их троих детей. Дэвид стал свидетелем со стороны жениха: он подавал кольца и произнес торжественную речь», — привело The Sun слова своего источника.

Российский рэпер Feduk (Федор Инсаров) и его жена Александра Новикова, которые узаконили свои отношения в мае этого года, станут родителями. Фотографию с округлившимся животом дочь российского ресторатора Аркадия Новикова опубликовала на своей странице в Instagram. Снимок она сопроводила эмодзи в виде яйца и смайликом.