Дэвид Бэкхем снимется в телесериале Disney

Британский футболист Дэвид Бекхэм подписал контракт с Disney+ на производство телесериала, вдохновленного его успешной профессиональной карьерой. Об этом сообщил таблоид The Sun со ссылкой на источник, близкий к бывшему спортсмену.

Бывшему капитану сборной Британии поручили тренировать группу обычных подростков из восточного Лондона. Дети выросли в таких же условиях, что и их будущий наставник.

Кастинг для проекта стартовал на текущей неделе в районе Хакни-Марш, расположенном в трех километрах от Лейтонстона, где Бекхэм провел детство. В 17 лет он подписал контракт с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед».

Футболист заинтересовался телепроектом, потому что тот отражает его опыт взросления. Также британец считает своим долгом помогать юным талантам.

Работа над проектом начнется летом, написал inc-news.