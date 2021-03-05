facebook_pixel
    05 марта 2021, 18:00

    Дэвид Бэкхем снимется в телесериале Disney

    Алена Макаренко

    Британский футболист Дэвид Бекхэм подписал контракт с Disney+ на производство телесериала, вдохновленного его успешной профессиональной карьерой. Об этом сообщил таблоид The Sun со ссылкой на источник, близкий к бывшему спортсмену.

    Бывшему капитану сборной Британии поручили тренировать группу обычных подростков из восточного Лондона. Дети выросли в таких же условиях, что и их будущий наставник.

    Кастинг для проекта стартовал на текущей неделе в районе Хакни-Марш, расположенном в трех километрах от Лейтонстона, где Бекхэм провел детство. В 17 лет он подписал контракт с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед».

    Футболист заинтересовался телепроектом, потому что тот отражает его опыт взросления. Также британец считает своим долгом помогать юным талантам.

    Работа над проектом начнется летом, написал inc-news.