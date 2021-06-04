Дэвид Бекхэм поддержал британского производителя электрокаров

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» Дэвид Бекхэм приобрел 10% акций компании Lunaz. Предприятие переоборудует классические автомобили в электрокары.

Завод открылся в 2018 году в британской деревне Сильверстоун, уточнила газета The Guardian. Специалисты Lunaz заменяют в машинах двигатели внутреннего сгорания аккумуляторами и электродвигателями. Среди марок, с которым работает компания, числятся Rolls-Royce, Jaguar и Range Rover.

«Lunaz представляет собой лучшее из британской изобретательности как в технологии, так и в дизайне», — заявил Бекхэм изданию Autocar.

В Lunaz планируют применить отработанную технологию на мусоровозах и других грузовых машинах. Вложенные спортсменом деньги как раз пустят на расширение производства.

Основатель компании Дэвид Лоренц заметил, что затраты на электрификацию машин достаточно высоки. Их удается постепенно снижать благодаря растущему спросу на экологичный транспорт.

«Мы должны отказаться от идеи все время покупать новое. На планете два миллиарда автомобилей, и каждый из них можно переделать в электрический», — подчеркнул Лоренц.