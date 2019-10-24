«Детство-то есть у ребенка?»: Яна Рудковская отправила сына зарабатывать деньги во Францию

Яна Рудковская вместе с сыном Сашей приехала в Париж, чтобы мальчик снялся для рекламной компании Balmain kids. По словам продюсера, в этом агентстве начиналась карьера американской актрисы Лили-Роуз Депп и французской модели Тилан Блондо.

Видео с бэкстейджа Рудковская опубликовала на странице сына в соцсети Instagram. На записи видно, что мальчик не особо доволен происходящим, он совсем не улыбался, и выглядел уставшим.

Затем продюсер опубликовала еще одно видео, где Саша бегает, валяется в пуху, после чего спрашивает маму, купит ли она ему игрушку. Когда мальчик услышал положительный ответ, то снова вернулся к работе.

Пользователи возмутились роликам и раскритиковали Яну Рудковскую.

«По нему же видно, что он совсем не хочет сниматься», «Всегда скучный и вялый вид… Увы!», «Детство-то есть у ребенка? Грустно!» — написали в комментариях.

Некоторые заступились за продюсера и написали: «Что за люди? С чего вы взяли, что он печальный? Он просто сосредоточенный перед съемкой, а в кадре улыбается и веселится, как обычный счастливый ребенок! Просто парень очень ответственно подходит к своей работе! Молодец, Санек! Красавчик!»