23 января 2020, 15:11
Детям Цекало запрещено упоминать о матери в присутствии мачехи
Шоумен Александр Цекало запретил своим детям от третьего брака, с Викторией Галушкой, упоминать о матери в присутствии его новой избранницы. Об этом сообщило РИА ФАН.
Цекало и его четвертая жена актриса Дарина Эрвин поселились в Лос-Анджелесе, а его дети от предыдущего брака с Галушкой иногда прилетают к ним в гости.
По словам знакомых, бывшие супруги расстались плохих отношениях и общаются только через юристов.
Эрвин с детьми телеведущего от предыдущего брака общий язык вполне нашла.
«Александра и Михаил редко, но приезжают к ним в гости в Лос-Анджелес. Правда, дома Цекало запрещает говорить о маме. У него остался осадок после расставания», — рассказали знакомые семьи.