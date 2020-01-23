Детям Цекало запрещено упоминать о матери в присутствии мачехи

Цекало и его четвертая жена актриса Дарина Эрвин поселились в Лос-Анджелесе, а его дети от предыдущего брака с Галушкой иногда прилетают к ним в гости.

По словам знакомых, бывшие супруги расстались плохих отношениях и общаются только через юристов.

Эрвин с детьми телеведущего от предыдущего брака общий язык вполне нашла.

«Александра и Михаил редко, но приезжают к ним в гости в Лос-Анджелес. Правда, дома Цекало запрещает говорить о маме. У него остался осадок после расставания», — рассказали знакомые семьи.