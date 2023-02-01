Знаменитости 01 февраля 2023, 17:06 Дети знаменитостей поделились своими тайнами в шоу «Секрет на миллион» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В эфире телеканала НТВ 4 февраля выйдет шоу «Секрет на миллион», ведущей которого является Лера Кудрявцева. В этот раз участие в программе примут не сами знаменитости, а их дети, сообщил сайт teleprogramma.pro.

Дети известных представителей российского шоу-бизнеса поделятся со зрителями своими тайнами и расскажут об интересных фактах жизни в звездной семье. Так, сын известного спортивного журналиста Дмитрия Губерниева расскажет о своем детстве без отца.

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Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной поведает о своем серьезном увлечении бодибилдингом и поделится причинами долгого отсутствия общения с семьей.

Кроме того, участие в телешоу примет беременная дочь певицы Славы, которая узнает пол своего будущего малыша прямо во время эфира.