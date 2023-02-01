01 февраля 2023, 17:06
Дети знаменитостей поделились своими тайнами в шоу «Секрет на миллион»
В эфире телеканала НТВ 4 февраля выйдет шоу «Секрет на миллион», ведущей которого является Лера Кудрявцева. В этот раз участие в программе примут не сами знаменитости, а их дети, сообщил сайт teleprogramma.pro.
Дети известных представителей российского шоу-бизнеса поделятся со зрителями своими тайнами и расскажут об интересных фактах жизни в звездной семье. Так, сын известного спортивного журналиста Дмитрия Губерниева расскажет о своем детстве без отца.
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Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной поведает о своем серьезном увлечении бодибилдингом и поделится причинами долгого отсутствия общения с семьей.
Кроме того, участие в телешоу примет беременная дочь певицы Славы, которая узнает пол своего будущего малыша прямо во время эфира.
Лера Кудрявцева
Телевидение
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