Дети Пугачевой и Галкина пошли в первый класс

Юморист опубликовал видео с торжественной линейки на своей странице в социальной сети.

«Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья», — подписал он ролик.

Лиза и Гарри будут учиться в в Первой Московской гимназии — частной школе, расположенной недалеко от их семейного замка.

Лиза и Гарри, одетые в школьную форму, громко и с выражением прочли стихи на праздничной линейке, позвонили в колокольчик и, загадав желания, отпустили в небо воздушные шары.

71-летняя Пугачева появилась на детской линейке в белой мини-юбке, кожаной куртке и кедах. Свой образ Примадонна дополнила круглыми солнцезащитными очками и пучком.