01 сентября 2020, 17:38
Дети Пугачевой и Галкина пошли в первый класс
Алла Пугачева, примадонна российской сцены, и ее супруг максим Галкин, шоумен, отвели своих детей Лизу и Гарри в первый класс. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Instagram-аккаунт Галкина.
Юморист опубликовал видео с торжественной линейки на своей странице в социальной сети.
«Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья», — подписал он ролик.
Лиза и Гарри будут учиться в в Первой Московской гимназии — частной школе, расположенной недалеко от их семейного замка.
Лиза и Гарри, одетые в школьную форму, громко и с выражением прочли стихи на праздничной линейке, позвонили в колокольчик и, загадав желания, отпустили в небо воздушные шары.
71-летняя Пугачева появилась на детской линейке в белой мини-юбке, кожаной куртке и кедах. Свой образ Примадонна дополнила круглыми солнцезащитными очками и пучком.