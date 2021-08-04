Дети Пореченкова пошли по стопам отца

Актер Михаил Пореченков дал интервью изданию 7дней.ru. В нем он рассказал о детях от второго брака Марии и Михаиле, которые по примеру отца решили связать свою жизнь с театром и кино.

Дочери Пореченкова Марии сейчас 16 лет. Она увлекается театром и мечтает стать актрисой. Актер считает, что у дочери есть талант в этой сфере. Он рассказал, что Мария выиграла во Всероссийском конкурсе чтецов.

Сыну актера Михаилу 18 лет. В этом году он поступил на первый курс режиссерского факультета. Пореченков рассказал, что помогал сыну готовиться к экзаменам, но заверил, что поступил он без блата.

«Выдержал страшнейший конкурс, трясло всю семью», — поделился актер.

Всего у Михаила Пореченкова пять детей от разных женщин, написали Дни.ру.