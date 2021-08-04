04 августа 2021, 20:13
Дети Пореченкова пошли по стопам отца
Актер Михаил Пореченков дал интервью изданию 7дней.ru. В нем он рассказал о детях от второго брака Марии и Михаиле, которые по примеру отца решили связать свою жизнь с театром и кино.
Дочери Пореченкова Марии сейчас 16 лет. Она увлекается театром и мечтает стать актрисой. Актер считает, что у дочери есть талант в этой сфере. Он рассказал, что Мария выиграла во Всероссийском конкурсе чтецов.
Сыну актера Михаилу 18 лет. В этом году он поступил на первый курс режиссерского факультета. Пореченков рассказал, что помогал сыну готовиться к экзаменам, но заверил, что поступил он без блата.
«Выдержал страшнейший конкурс, трясло всю семью», — поделился актер.
Всего у Михаила Пореченкова пять детей от разных женщин, написали Дни.ру.