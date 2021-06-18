Дети Максима Галкина растрогали его поздравлением с днем рождения

Максим Галкин 18 июня отмечает свое 45-летие. Главные поздравления артист получил от своих детей — Лизы и Гарри. Видео с праздничной песней пародист разместил на своей странице в Instagram.

«С днем рождения, папа! В этот день ты родился. Ты, конечно, возмужал, конечно, изменился. Ты вырос достойным и умным мужчиной, образцом для подражания, верным и сильным. Мы так рады быть твоими, твоими детьми! Хотим вырасти такими, такими, как ты!» — поют на видео Лиза и Гарри.

Дети пожелали отцу здоровья и спокойствия, а также быть всегда рядом и находиться «у руля» их дружной семьи.

«Наша семья — это главное в жизни! Когда мы вместе, мы самые сильные!», — такими словами завершилась песня.

Максима Галкина растрогали поздравления детей. На видео он обнял их и свою супругу — Аллу Пугачеву.

Максим Галкин и Ала Пугачева состоят в браке с декабря 2011 года. В сентября 2013 года у них родились двойняшки — Лиза и Гарри.