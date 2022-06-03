Дети Киркорова рассказали о своих мечтах

Дети певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин рассказали, о чем мечтают в будущем. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным сайта «Дни.ру», наследники артиста побывали на модном показе детской одежды. Алла-Виктория даже участвовала в нем в качестве модели. Девочка рассказала, что в будущем она могла бы петь, но пока не хочет.

«Папа говорит, что я очень хорошо спела, поэтому могу стать артисткой, но я не хочу», — поделилась Алла-Виктория.

Свои мечты она в итоге не раскрыла. А вот Мартин заявил, что в будущим планирует стать футболистом и добиться всемирной известности.

«Папа соглашается со мной, говорит, что спорт это хорошо. Мечта — стать очень хорошим футболистом, как Криштиану Роналду или Лионель Месси», — рассказал мальчик.

Также на мероприятии присутствовала блогер Елена Блиновская со своими сыновьями Платоном и Мироном. Один из них сразу сказал, что хочет стать блогером и быть «главным на сцене». Второй сказал, что пока не знает.

«Как судьба подскажет», — кратко ответил он.