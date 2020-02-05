Дети Ким Кардашьян отказались от мяса

Модель рассказала об этом после того, как одна из подписчиц спросила о питании ее детей.

«Да они тоже [едят растительную пищу — прим.]! Хотя Норт [старшая дочь — прим.] — пескетарианка», — ответила Кардашьян.

Некоторые подписчики раскритиковали ее, так как полагают, что отказ от мяса в столько юном возрасте вредит организму.