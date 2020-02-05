05 февраля 2020, 15:56
Дети Ким Кардашьян отказались от мяса
38-летняя модель Ким Кардашьян с некоторых пор старается правильно питаться и следить за фигурой. Недавно она заявила в своем Twitter, что ест в основном только растительную пищу, а дети следуют ее примеру. Об этом сообщила «Экспресс газета».
Модель рассказала об этом после того, как одна из подписчиц спросила о питании ее детей.
«Да они тоже [едят растительную пищу — прим.]! Хотя Норт [старшая дочь — прим.] — пескетарианка», — ответила Кардашьян.
Некоторые подписчики раскритиковали ее, так как полагают, что отказ от мяса в столько юном возрасте вредит организму.