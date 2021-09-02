Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма увлеклись новым видом спорта

Кейт Миддлтон и принц Уильям еще в 2019 году приобщились к парусной регате King’s Cup, которая проходила на острове Уайт. Герцогам Кембриджским понравился этот спорт и они тут же решили привлечь к нему своих детей. Об этом написал сайт teleprogramma.pro со ссылкой на издание Express.

В начале этого августа взрослых вместе с Джорджем, Шарлоттой и Луи заметили на небольшой лодке возле северного побережья Норфолка. Инсайдеры отмечают, что они прекрасно провели время на берегу, занимаясь парусным спортом. Герцоги при этом показали своим детям, как правильно управлять лодкой.

Ранее стало известно, что королевская чета может переехать из Кенсингтонского замка в Виндзорский. Таким образом, они хотят быть ближе к королеве. На днях Кейт и Уильяма заметили в окрестностях замка. Они выбирали школу для своих детей.