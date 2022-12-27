Знаменитости 27 декабря 2022, 15:17 Дети из Донбасса споют со знаменитостями в новогоднюю ночь

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В новогоднюю ночь дети из Донбасса споют вместе с Олегом Газмановым, Ларисой Долиной, Жасмин, Николаем Расторгуевым, Наташей Королевой, Зарой и другими артистами. Транслировать музыкальный вечер будет телеканал «Звезда».

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В субботу, 31 декабря, в эфире прозвучат такие композиции, как «Маленькая страна», «Темная ночь», «Белый снег», «Гардемарины», «Трутся об ось медведи», «Конь» и другие.

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