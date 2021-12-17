Дети Градского помогли участникам его команды на шоу «Голос»

После смерти Александра Градского участникам его команды на шоу «Голос» решили помочь дочь и сын исполнителя. Об этом сообщил телеведущий Дмитрий Нагиев.

«Обстоятельства внесли коррективы, но мы не можем не закончить дело, начатое вместе. В подготовке тройке Градского воплощать творческие задумки наставника принимали участие команда „Голоса“ и дети Александра Борисовича», — сказал Нагиев в эфире Первого канала.

Он уточнил, что с участниками команды работали дочь исполнителя Мария и его сын Даниил. Кресло Градского на проекте решили оставить пустым. Голосовать за представителей его команды будут только телезрители.

«Александр Борисович всегда будет для нас мудрым учителем, талантливым музыкантом, без которого проект уже не представить», — отметил Нагиев.

Ведущий попросил всех присутствующих почтить память маэстро. После этого в память о Градском Александр Розенбаум исполнил «Песню о друге».

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст говорил, что замену Градскому на «Голосе» даже не искали. Исполнителя не стало 28 ноября. Он ушел из жизни в возрасте 72 лет.