Дети Анджелины Джоли и Бреда Пита выступят с показаниями на суде

Дети актеров и бывших возлюбленных Анджелины Джоли и Бреда Пита выступят с показаниями на суде, написал The Blast.

«Анджелина Джоли и Брэд Питт приближаются к долгожданному судебному разбирательству по их разводу, которое может включать показания их троих несовершеннолетних детей, а также показания по обвинениям в домашнем насилии», — процитировал американское издание «ФедералПресс».

Напомним, что Джоли подала на развод с Питом осенью 2016 года. Причиной этого она назвала непримиримые разногласия и домашнее насилие. Сейчас решается вопрос опеки над детьми: Шайло, Нокса, Вивьен, Мэддокса, Пакса и Захары. На участие младших наследников (Шайло, Нокс и Вивьен) в бракоразводном процессе родителям нужно получить разрешение суда.

Недавно Джоли продала картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия», которую тот подарил экс-президенту США Франклину Рузвельту. Работа была продана за 11,5 миллиона долларов (8,28 миллиона фунтов стерлингов).

Эта сумма стала рекордной для работ британского государственного деятеля, говорится на сайте аукционного дома Christie’s. Изначально стоимость полотна оценивалась в 2-3,4 миллиона долларов (1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов).