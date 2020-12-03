В Москве прошла церемония прощания с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой. Почтить ее память пришли многие знаменитости.

Об этом сообщило РИА «Новости».

Президенту Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, заслуженному деятелю искусств РСФСР Ирине Антоновой было 98 лет. Она скончалась от острой сердечной недостаточности, которую осложнило заражение коронавирусом.

Прощание с Антоновой проходило в закрытом формате из-за пандемии. Однако его посетили многие знаменитости из ее близкого окружения. В их числе — министр культуры РФ Ольга Любимова, вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента РФ Владимир Мединский, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Источник фото: РИА «Новости»

Церемонию прощания посетили также гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, глава компании Bosco Михаил Куснирович.

Источник фото: РИА «Новости»

Кроме того, проститься с Антоновой пришли гендиректор Первого канала Константин Эрнст, худрук Театра Наций Евгений Миронов и президент Фонда Солженицына Наталия Солженицына вместе с сыном, а также другие знаменитости.

Источник фото: РИА «Новости»

На улице рядом со зданием Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина собрались обычные прохожие. Они принесли цветы, чтобы почтить память Ирины Антоновой.

Источник фото: РИА «Новости»