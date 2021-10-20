«Дешевый эпатаж». «Камызяк» едва не привлекли за пропаганду ЛГБТ, чем лучше Ивлеева и Собчак?

Ксения Собчак и Настя Ивлеева исполнили страстный поцелуй в шоу блогерши на YouTube. Перед этим телеканал ТНТ предлагали закрыть за поцелуй двух мужчин, который показали в шоу «Игра». Но Собчак и Ивлееву вряд ли смогут привлечь за пропаганду ЛГБТ, заявила «360» член Общественной палаты Елена Сутормина.

Если кто-то решит обратиться в правоохранительные органы с жалобой на Собчак и Ивлееву, нужно будет доказать, что они действительно пропагандировали нетрадиционные отношения.

«Привлечь к уголовной ответственности будет очень сложно, сразу могу сказать», — заявила Сутормина.

Очень часто подобные выходки преследуют цель привлечь внимание публики, и не больше. Зачастую это делается для того, чтобы об этом написали, и чтобы это обсуждало как можно большее количество людей. Это также позволяет привлечь рекламодателей, отметила она.

«Мы и так знаем, что Собчак достаточно эпатажная дама, и как у нее свадьба была организована, и так далее. Это лишнее привлечение к себе внимания. Нужно как-то объяснять, чтобы молодежь понимала, что это немодно, и неправильно делать так», — высказал Сутормина.

Она напомнила, что большинство россиян поддержало поправки в Конституцию, которые закрепляют понятие брака как союза мужчины и женщины.

«Кто это, если 90% с лишним за традиционные ценности? Значит, небольшой процент. Ну, если вы лично чего-то, это ваше дело. Но нельзя это пропагандировать и продвигать. Это все дешевый эпатаж. Потому что были случаи, когда несколько лет все думали, что один певец, я уже не помню его имени, принадлежит к ЛГБТ, а потом оказалось, что абсолютно традиционной он ориентации. Я, например, это осуждаю. Нельзя вовлекать в это», — заявила Сутормина.

Депутат Виталий Милонов ранее предложил отправлять участников шоу Ивлеевой на перевоспитание в интернат.