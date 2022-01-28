«Держит американцев за дурачков». Маск раскритиковал высказывания Байдена

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал президента США Джо Байдена. По мнению миллиардера, президент недооценивает граждан своей страны.

Причиной для написания поста в Twitter стали слова главы государства об электромобилях.

«Байден держит американцев за дурачков», — заявил Маск.

Ранее Джо Байден опубликовал твит, в котором похвалил компании США за производство электромобилей. В ответ Маск выдал целый ряд высказываний с претензиями. В частности, он отметил, что Байден намеренно забыл о его достижениях в данной отрасли.

Также он не сдержался от оскорблений в адрес главы государства. В частности, предприниматель назвал президента «марионеткой в человеческом облике». Байден комментировать высказывания Маска не стал.

Ранее сообщалось, что первокурсник Джек Суини написал бот для Twitter, который отслеживает перемещения частного самолета Илона Маска. Основателю Tesla и SpaceX это не понравилось, и он попросил студента удалить бот. Но молодой программист предложил заплатить