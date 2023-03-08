08 марта 2023, 21:10
«Держим кулаки, молимся». Илья Авербух рассказал о состоянии Костомарова
Фигурист Авербух: состояние олимпийского чемпиона Костомарова немного улучшилось
В состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова наметились улучшения. Об этом рассказал коллега спортсмена, фигурист Илья Авербух. Его слова привел ТАСС.
«Что касается состояния, есть небольшие улучшения. Держим кулаки, молимся», — сказал Авербух.
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Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией 10 января и долго был подключен к аппарату ЭКМО, из-за чего начался некроз тканей. Он перенес инсульт и ампутацию одной стопы, а также удаление пятки и нескольких пальцев на другой ноге.
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Роман Костомаров пришел в себя и уже понемногу двигается, хотя пока ему запретили вставать с постели. При этом несколько дней назад СМИ сообщали, что врачи вновь заподозрили у фигуриста сепсис — у него начала синеть рука.
Издание Woman.ru со ссылкой на источники в больнице ранее сообщило, что душевное состояние Костомарова оставляет желать лучшего. Скоро он начнет проходить психологическую реабилитацию с нейропсихологом.
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