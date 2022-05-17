Дерматовенеролог Балабан дала неутешительный прогноз по здоровью бывшей супруги Аршавина Казьминой

Дерматовенеролог Ольга Балабан прокомментировала состояние бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой, у которой сильно поврежден нос. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Сама Казьмина рассказывала, что у нее аутоиммунное заболевание. Балабан предположила, что это может быть болезнь Вегенера — системный васкулит. Это заболевание провоцирует поражение сосудов, которое негативно сказывается на органах дыхания, почках и глазах, уточнила врач.

Она отметила, что Аршавина пыталась делать пластическую операцию по восстановлению носа, но это не помогло. При такой болезни вернуть нос уже не получится в принципе, пояснила Балабан.

«При этой болезни начинают умирать ткани, и сделать что-то с этим очень тяжело, прогноз не очень благоприятный. Пластика при этой болезни не то что не помогает, ее даже не решаются делать хирурги», — рассказала она.

Ранее Казьмина писала в соцсетях, что очень устала, и у нее нет сил дальше бороться с заболеванием. Также она выразила сожаление, что не может позаботиться о будущем своих детей.