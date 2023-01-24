Знаменитости 24 января 2023, 12:00 Дерматолог Егорова рассказала о косметологических процедурах, которые делает Алла Пугачева РИА «Новости»

Читать 360tv в

Советская и российская эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Пугачева в свои 73 года выглядит очень молодо и свежо. О том, какие косметологические процедуры помогают певице сохранить молодость, рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова в беседе с Pravda.Ru.

По словам врача, королева российской эстрады пользуется огромным спектром разнообразных услуг. У певицы даже есть личные специалисты, которые на протяжении многих лет помогают ей ухаживать за внешностью. Егорова отметила, что Пугачева постоянно пользуется услугами косметологов для улучшения качества кожи.

Реклама

В ее процедуры входят мезотерапия, биоревитализация и плазмолифтинг. Врач подчеркнула, что все женщины после наступления определенного возраста прибегают к услугам специалистов.

Реклама