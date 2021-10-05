Деревянко оценил идею с полетом съемочной группы фильма в космос

Российский актер театра и кино Павел Деревянко высказался о полете в космос актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Об этом сообщил RT.

Актер отметил, что в связи с их вылетом на МКС испытывает множество положительных эмоций. Однако волнение за коллег присутствует в равной степени.

«Счастлив, взволнован, горд. Завидую. Все как у всех. Немножко волнуюсь. Переживаю за ребят, конечно. Все-таки это не просто на самолете полететь», — отметил Деревянко.

Он рассказал также, что на днях провел телефонный разговор с Шипенко. По его словам, режиссер совершенно не волновался перед отлетом и воспринимал это событие, как поездку в другой город.

Ранее стало известно, что модуль «Рассвет» с киноэкипажем успешно пристыковался к МКС. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров готовятся перейти на борт станции. У киноэкипажа в планах пробыть в космосе 12 дней. Они рассчитывают снять 35–40 минут материала, остальное будет сниматься уже в павильонах на Земле.