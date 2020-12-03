Депутат раскритиковал идею Боярского освободить артистов от армии

По его словам, уже есть четко прописанные категории граждан, которые могут быть освобождены от службы в армии. Заварзин категорически против создания новых критериев.

«Мы не должны создавать прецедент лишний нормы отсрочки от армии. Мы сейчас переходим в основном на профессиональную [службу — прим. ГМ.] по контракту, но это не говорит о том, что мы сегодня дали этим артистам, завтра еще кому-то. У нас есть четко написанный регламент, по которому мы даем отсрочки — по болезни, по другим вопросам, по потере кормильца. Я против этого», — заявил депутат.

Ранее Михаил Боярский предложил ввести запрет на призыв артистов. Так представители профессии смогут начать работать в этой сфере как можно раньше, считает он.

Боярский заметил, что деятелям культуры не стоит мешать развиваться. Он считает, что призыв в армию мешает творческому развитию артистов.

«Специалисты должны начинать работать, чем раньше — тем лучше. Не мешать ни балетным, ни драматическим артистам, это мешает профессии», — заявил он.