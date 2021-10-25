Депутат предложил проверить высказывание Моргенштерна о 9 мая

Депутат Госдумы Михаил Романов предложил проверить высказывание рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Об этом сообщил Life.

По мнению депутата, Моргенштерн пытается «хайпануть» с помощью таких заявлений, а само высказывание необходимо «прочитать на предмет возможной ответственности».

«Это человек, у которого, видимо, нет совести и ответственности перед поколением, которое защитило нашу страну, чтобы и он в том числе жил под мирным небом. Это не поддается здравой логике, видимо, человек не изучал нашу историю или плохо ее знает», — считает депутат.

Моргенштерн сказал в интервью Ксении Собчак, что не видит смысла так широко отмечать День Победы — по мнению музыканта, этому празднику придается такое большое значение, поскольку стране больше нечем гордиться.