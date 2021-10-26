Депутат объяснил, почему звезды легко получают российское гражданство

Депутат Госдумы Александр Шолохов рассказал NEWS.ru, почему зарубежные звезды легко получают российское гражданство. Так он прокомментировал выдачу российского паспорта певице Наталии Орейро.

По словам депутата, гражданство звездам выдают легко, если они этого хотят, поскольку публичных людей не нужно долго проверять.

«Когда речь идет о знаменитости — проверки не нужны, человек как на ладошке у всего мира. Если говорить просто о человеке, у него, конечно, прав не меньше, но проверить, кто он такой на самом деле, необходимо», — сказал Шолохов.