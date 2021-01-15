Депутат народного совета ДНР рассказал, как Грачевский относился к Донбассу

Он подчеркнул, что кинорежиссер неоднократно бывал в Донецке.

«Грачевский приезжал в Донбасс, презентовал здесь свой фильм, выступал на наших республиканских телеканалах. Он, как и Кобзон, считал, что Донбасс — это Русская земля, часть Русского мира», — отметил Бердичевский.

Политик вспомнил, что худрук «Ералаша» никогда не отказывал, когда его приглашали в ДНР. Журналист Юлия Витязева отметила, что Донбасс скорбит вместе со всей Россией.

«Донбасс помнит Бориса Грачевского и скорбит вместе со всей Россией», — заявила она.

В конце декабря у сценариста Бориса Грачевского диагностировали COVID-19. Спустя время мужчину госпитализировали, и около двух недель он находился в реанимации. Вечером четверга, 14 января, в Москве он скончался. Кинорежиссеру был 71 год.

Грачевский известен многим как один из основателей и художественный руководитель детского юмористического тележурнала «Ералаш». Проект существует с 1974 года.