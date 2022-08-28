Депутат Госдумы посоветовал сбегавшим из России артистам съездить в зону спецоперации

Артисты, которые уезжали из России, еще могут исправиться — для этого им стоит съездить в зону спецоперации. Таким мнением с РИА «Новости» поделилась первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Мне бы хотелось, чтобы те, кто ошибся, имели шанс исправить свою ошибку, и надо дать им такую возможность. Пусть поедут в зону спецоперации, пусть посмотрят своими глазами на беженцев с Украины, и, возможно, это изменит их отношение к тому, что происходит», — заявила парламентарий.

Ранее в Россию после долгого пребывания в Израиле вернулась поп-дива Алла Пугачева с детьми. На вопрос журналистов о том, для чего она приехала, артистка ответила: «Порядок наводить — в моей голове, в вашей». Выступать Примадонна не планирует.

Также в Россию вернулся певец Валерий Меладзе, который изначально решительно осудил спецоперацию на Украине. Официально о его отъезде не сообщалось, но известно, что он планировал концерт в Турции и выступил в Монако. А недавно Меладзе дал концерт в Москве.