Депутат Госдумы посоветовал Филиппу Киркорову не связываться с Даней Милохиным

Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал Филиппу Киркорову не связываться с блогером Даней Милохиным, который, на его взгляд, является не совсем здоровым. Кроме того, политик поддержал решение суда оштрафовать телеканал «Муз-ТВ» за гей-пропаганду среди подростков. Об этом написал «Ридус».

«Это показывает, что у нас в России действует закон в отношении блокировки гей-пропаганды. Ведь „Муз-ТВ“ нельзя отнести к источникам, которые доступны только для взрослых, он и для подростков доступен. Хотя я считаю, почему взрослый должен это смотреть? Почему без предупреждения врубаются такие сцены? Отвратительно», — пояснил Милонов.

Депутат считает, что ношение женских платьев мужчинами, а тем более несовершеннолетними, является нарушением закона. По его словам, Даню Милохина, который надел эпатажный наряд на премию телеканала, необходимо отправить на лечение.

Милонов также отметил, что очень уважает творчество Киркорова, однако ему не стоит водиться с такими, как Милохин, поскольку это со стороны артиста не совсем гуманно.

«Ему нужно бросить сниматься с этими. Я понимаю, что для него всякие Милохины — это просто зверюшки экзотические, с которыми можно повышать рейтинг. Но лучше пусть, как Николай Басков, с тигренком. Тигренок — лучше, он милый, а Милохин — ужас какой-то. Негуманно за счет больного человека пиариться», — резюмировал политик.