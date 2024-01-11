Знаменитости 11 января 2024, 15:28 Депутат Драпеко назвала Соломина одним из самых любимых артистов

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Народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT назвала его одним из самых любимых артистов.

По словам депутата, артист остался в памяти и работников культуры, и миллионов зрителей. Годы, когда он руководил Малым театром, были очень сложными, однако Соломину удалось выдержать планку.

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«Он — один из самых любимых артистов. Останется таким на десятилетия, пока будут идти его фильмы», — отметила Драпеко.