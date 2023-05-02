Знаменитости 02 мая 2023, 15:49 Депутат Драпеко назвала Юдашкина яркой фигурой на небосводе моды

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Знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин ушел из жизни сегодня, 2 мая, в возрасте 59 лети. О кончине своего друга высказалсь зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, сообщила «Газетой.Ru».

По словам депутата, Валентин Юдашкин был выдающимся человеком, который очень много сделал как для моды, так и для российской культуры. Кроме того, многие люди любили его и просто за личностные качества.

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«Искренне сожалею, потому что Юдашкин был очень яркой фигурой не просто на нашем небосклоне моды, но и вообще в культуре. С ним дружили очень многие деятели культуры. <…> Искренне жаль, потому что Валентина любили. Любили по-человечески, очень привязаны к нему были многие», — рассказала Елена Драпеко.

Она выразила соболезнования родным и близким модельера.

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