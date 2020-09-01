Депардье признался, что «много смеется» на встречах с Путиным

Французский актер Жерар Депардье признался, что «много смеется» на встречах с президентом России Владимиром Путиным.

Он заметил, что не захотел встречаться с лидером Франции Эммануэлем Макроном, а с главой нашей страны видится довольно часто.

«Президента Франции Эммануэля Макрона я никогда не встречал. Он звонил мне два-три раза, но я сказал ему, что не горю желанием общаться с ним. Это не мой мир. Во Франции я не голосовал, я голосовал в России, в российском посольстве», — процитировал артиста сайт «Мир 24».

Актер рассказал, как однажды ему позвонил Путин и попросил приехать. Ему послали самолет и дали паспорт. Депардье заявил, что «много с ним смеется» - при общении с главой РФ. Он не согласен с образом лидера России в СМИ. Артист подчеркнул, что не замечал никаких недопустимых вещей.

Он добавил, что не очень хорошо знает Россию. Актер акцентировал внимание на том, что очень любит русских, нашу литературу, музыку и культуру. Вместе с тем знаменитость считает, что РФ является «трудной страной».

Депардье получил российский паспорт семь лет назад, сохранив французское гражданство. Помимо прочего, актер получил постоянную прописку в Саранске, но в России не живет.