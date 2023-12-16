Знаменитости 16 декабря 2023, 20:35 Депардье отказался от ордена Почетного легиона AFP: Депардье передаст свой орден Почетного легиона министру культуры Франции Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

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Французский актер Жерар Депардье намерен передать свой орден Почетного легиона «в распоряжение» министра культуры Франции Римы Абдюль-Малак. Об этом сообщили адвокаты артиста, их процитировало AFP.

Адвокаты Депардье заявили, что публичные высказывания министра культуры могут быть «еще одним ударом по уже умирающей презумпции невиновности». Правозащитники усомнились, что в обязанности главы ведомства входит публичное линчевание медийной личности, которому подвергся Жерар Депардье.

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Накануне министр культуры Абдюль-Малак в интервью заявила, что совет ордена Почетного легиона «начнет административную процедуру», чтобы решить, лишать Депардье награды временно или отозвать навсегда. Орден Почетного легиона могут отозвать, если действия награжденного противоречат чести либо наносят ущерб Франции.