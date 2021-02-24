«Депардье не отличался имиджем ловеласа». Представитель раскрыл детали дела об изнасиловании актрисы

Французскому актеру Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах к молодой актрисе. Но это не означает, что он виновен. Тем более в этом старом деле до сих пор не появилось новых деталей. Об этом «360» рассказал представитель Депардье, кинопродюсер и режиссер Арно Фрилле.

«В этой истории нет ничего нового. То, что объявили в СМИ, — это продолжение старой истории. Предъявление обвинения не отменяет принципа презумпции невиновности. Запуск этой процедуры совершенно не оправдан в деле, которое ранее было закрыто следствием и в котором не появилось никаких новых деталей», — рассказал режиссер.

Он отметил, что Депардье никогда не был ловеласом или дамским угодником. И такие сообщения омрачают жизнь артиста.

«Это очень печально и омрачает жизнь артистов, на имени и славе которых пытается нажиться для своей славы и пользы шоу-бизнес. Репутация Депардье никогда не отличалась имиджем ловеласа или дамского угодника», — заключил он.

По данным источников иностранных СМИ, обвинения были предъявлены 16 декабря 2020 года. Сами события якобы произошли в 2018 году. Пока имя пострадавшей не раскрыто. Но, по словам молодой актрисы, Депардье изнасиловал ее в своем парижском особняке 7 и 13 августа. В 2019 году следствие по делу прекратили, так как никто не нашел доказательств.

Однако летом прошлого года парижская прокуратура возобновила расследование. И в октябре дело открыли вновь. Сам Депардье ранее отвергал предъявленные обвинения.