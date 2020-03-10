Деннис Миллер будет вести программу на RT America

Эпизоды интервью-проекта Dennis Miller +1 будут выходить по понедельникам и средам еженедельно.

Миллер отметил, что идет по стопам легендарного телеведущего Ларри Кинга. Они уже сотрудничали в прошлом году.

Актер признался, что ему нравится формат интервью.

«Ведущий задает вопрос, слушает ответ, а затем органично переходит к следующему вопросу. Я здесь не для того, чтобы любоваться собой. Мы будем разговаривать — по-настоящему!» — пообещал Миллер.

Напомним, с 1985 по 1991 годы Деннис Миллер работал в вечерней музыкально-юмористической программы Saturday Night Live на телеканале NBS. В дальнейшем у него были собственные шоу на каналах Tribune Entertainment, HBO и CNBC.

Глава RT America Михаил Солодовников отметил, что новое шоу Миллера «идеально подойдет интеллектуалам, жаждущим тонкого юмора». Он также сообщил, что первый выпуск уже вышел в мобильном приложении Portable.TV на несколько дней раньше премьеры на телевидении. Первым гостем студии стал актер и комик Джефф Данэм.