Денис Мацуев выступит в парке «Зарядье»

Сегодня, 11 июня, пианисту исполнилось 45 лет. По словам Мацуева, он любит отмечать день рождения с друзьями на сцене и именно так празднует этот день последние 25 лет. В этом году он перенес празднование на 2 июля, сообщил Inforeactor.

Артист также заявил, что надеется на то, что к этому времени уже можно будет пригласить небольшое количество гостей на выступление. «Зарядье» будет транслировать концерт онлайн.